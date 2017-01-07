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Экономика

Число буровых установок в мире выросло в декабре более чем на 5,5%

Число буровых установок по добыче нефти и газа по всему миру в декабре в месячном выражении увеличилось на 94 единицы, или на 5,6%, до 1772 штук, следует из обзора американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

В годовом выражении количество буровых упало на 197 единиц или на 10%, сообщает ПРАЙМ.

В частности, согласно данным компании, в США показатель вырос на 54 единицы, или на 9,3%, в месячном выражении до 634 единиц. В Канаде число буровых за месяц увеличилось на 36 единиц, или на 20,8%, до 209 штук, на Ближнем Востоке — снизилось на 4 единицы, или на 10,5%, до 376 единиц.

В то же время в Азиатско-Тихоокеанском регионе индикатор увеличился на 4 единицы в месячном выражении, или на 2,12%, до 192 установок, в Латинской Америке — на 3 единицы, или на 1,65%, до 184 штуки. Количество установок в Европе выросло на 2 штуки, или на 2,06%, до 99 единиц. В Африке число буровых снизилось по сравнению с прошлым месяцем на одну штуку, или на 1,26%, до 78 единиц.

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