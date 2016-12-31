Белоруссия предоставила пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран

19:54, 09 января 2017, ПАИ

Белоруссия предоставила пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств, включая все страны Евросоюза, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие, говорится в сообщении пресс-службы президента страны Александра Лукашенко.

«В первую очередь это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси, и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан», — говорится в сообщении.

Также указывается, что меры направлены на активизацию путешествий бизнесменов и туристов, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и др., пишет Газета.ру.

«Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России», — поясняется в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что украинцы смогут ездить в Белоруссию с 2017 года только по загранпаспорту.