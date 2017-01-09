В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу

20:19, 09 января 2017, ПАИ

Антитабачная концепция, предусматривающая запрет на продажу табака рожденным после 2015 года гражданам, будет доработана и согласована с органами исполнительной власти. Об этом заявил официальный представитель Министерства здравоохранения России Олег Салагай, пишет Росбалт.

«Министерством здравоохранения РФ действительно разработан проект концепции. В настоящее время он направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Концепция разработана в соответствии со статьей 5 Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака и заменяет собой концепцию, действовавшую в 2010—2015 годах», — сообщил Салагай.

По его словам, документ предлагает ограничить доступ к табачной продукции для всего «нового поколения» на протяжении «всей жизни». Представитель ведомства уточнил, что запрет на продажу табачных изделий не коснется родившихся после 2014 года, как сообщалось ранее, а «родившихся после 2015 года».

Салагай также сообщил, что концепция предусматривает расширение перечня территорий и объектов, где будет установлен запрет на курение, также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения. Кроме того, Минздрав планирует приравнять электронные сигареты к обычным в кач​​естве одной из мер по противодействию распространению курения.

«Особо следует обратить внимание, что данный документ является проектным: он будет доработан с учетом позиций, высказанных федеральными органами исполнительной власти», — добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что Министерство здравоохранения России разработало «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017—2022 годы и дальнейшую перспективу», в соответствии с которой предлагается запретить продавать табачные изделия лицам, родившимся в 2015 году и позже, вне зависимости от достижения ими совершеннолетия.