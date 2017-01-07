Проверка безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха начнется 11 января

20:28, 09 января 2017, ПАИ

Проверка безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха начнется 11 января, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта России.

Как рассказали в ведомстве, на этот день запланирована инспекция российскими экспертами аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха.

Ранее сообщалось, что специалисты по авиабезопасности из России 28 декабря приступили к проверкам в международном аэропорту Каира.

Российская делегация в составе семи человек проводит проверку специального оборудования и мер безопасности во втором терминале, который был открыт осенью. Ожидается, что он будет обслуживать российских туристов после восстановления авиасообщения между Россией и Египтом.