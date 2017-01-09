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Общество

Ансамбль имени Александрова объявил набор артистов

Дирекция Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова с 16 января проведет прослушивание и просмотр претендентов на должности солистов и артистов хора и балета, сообщает «Газета.Ru». «Да такие планы имеются (по проведению конкурса на замещение вакантных должностей). К участию допускаются лица от 18 до 45 лет, имеющие академическое вокальное (хореографическое) образование и опыт профессиональной деятельности. Заявки на участие в конкурсе можно отправлять по электронной почте, танцоры должны предоставить видео со своими выступлениями, а певцы указать тип голоса»,— заявили в дирекции ансамбля. Конкурс будет проходить в течение десяти дней.

Отмечается, что Министерство обороны на проведение мероприятия выделило 35 млн руб. Первое выступление после гибели основного состава ансамбля в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи состоится 23 февраля перед руководством страны в на торжественном концерте в честь Дня защитника Отечества в Кремле.

Напомним, 25 декабря самолет Минобороны России разбился при вылете из Сочи. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды», а также исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Транспортник рухнул в море спустя считаные минуты после взлета, никто из находившихся на борту 92 человек не выжил.

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