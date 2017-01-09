Три бывших депутата Госдумы не выехали из служебных квартир

21:07, 09 января 2017, ПАИ

Три депутата прошлого, шестого созыва Государственной думы так и не покинули предоставленные им служебные квартиры, рассказал агентству «Интерфакс» заместитель председателя комитета по регламенту действующего состава палаты Михаил Романов. «По состоянию на 9 января осталось три депутата»,— сообщил он, добавив, что это Владимир Таскаев, представлявший фракцию ЛДПР, Михаил Заполев от КПРФ и Михаил Яшин из «Единой России».

Напомним, 19 декабря в служебных квартирах оставались 18 депутатов. В основном, бывшие парламентарии представляли ЛДПР и КПРФ. Депутаты не покидали жилплощадь на улице Улофа Пальме. Тогда палата распорядилась опечатать двери бывшим депутатам. Задержка парламентариев на служебной площади осложняет работу действующих депутатов, поскольку те вынуждены жить в гостиницах.