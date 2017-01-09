Уже более 77 тысяч россиян заявили о недовольстве новогодним телешоу

21:23, 09 января 2017, ПАИ

Десятки тысяч россиян подписали петицию к руководителю «Первого канала» Константину Эрнсту с призывом изменить новогоднее телешоу. Как рассказал автор обращения Вадим Манукян корреспонденту «Росбалта», телезрители устали от «музыкального калейдоскопа», в котором каждый год появляются одни и те же лица.

«То, что происходило в вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Почему я особо выделил новогодний эфир „Первого канала“? Потому что он, на мой взгляд, стал по качеству значительно проигрывать себе же прошлых годов. Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом „В гостях у примадонны“. Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!», — заявил автор петиции.

Вадим Манукян обратил внимание, что за неделю петицию подписали уже более 75 тысяч человек. По словам инициатора, он лично хотел бы увидеть в новогоднем эфире одаренных детей и юмористов, а не только старых артистов.

«Проведите пожалуйста опрос среди своих телезрителей о том, как улучшить новогоднее шоу 2018 года», — призывает Вадим Манукян.