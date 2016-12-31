СМИ узнали имя представителя РФ на инаугурации Трампа

21:28, 09 января 2017, ПАИ

Москву на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будет представлять посол РФ в Соединенных Штатах Сергей Кисляк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

«Никаких отклонений от протокола не будет», — сказал собеседник агентства. По его словам, на протяжении многих лет на мероприятиях подобного уровня Россию представляет посол.

Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января в 12:00 по местному времени.