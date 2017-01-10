0
13:09
Новогодние и рождественские праздники в Псковской области состоялись без происшествий
13:02
Петербургский метрополитен спросит мнение псковичей о своём новом логотипе
10:55
«Севзапуправтодор» в 2017 году в Псковской области планирует в 1,5 раза увеличить объём ремонтных работ на федеральных трассах
09:56
9 января в Великих Луках пять раз восстанавливали водоснабжение и отопление из-за аварий
20:19
В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу
17:59
Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники
17:19
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
Еще новости
Общество

В России будут штрафовать за неуплату неначисленных налогов

В России с 1 января вступили в силу поправки в налоговый кодекс, согласно которым граждан начнут штрафовать за неуплату налогов, уведомлений о которых они не получали. Об этом сообщает «Российская газета».

Согласно закону, отсутствие налоговых уведомлений не является уважительной причиной по неуплате налогов. Это касается как случаев, когда налоговики «забыли» отправить документы, так и тех, когда ФНС просто не знает о наличии у россиян собственности и не начисляет им налоговые суммы.

Кроме того, до 31 декабря 2017 года гражданам необходимо будет самим уведомить налоговых инспекторов о своем имуществе. В ином случае это будет расценено как утаивание собственности от налогов.

Сумма штрафа в обоих вариантах — будь то неуплата налогов, которые не начислены, или налогов, о которых ФНС забыла сообщить — в 2017 году составит 20% от неуплаченной суммы налога.

В случае, когда ФНС не знает о наличии у граждан имущества, пенни будет начисляться за трехлетний период начиная с того момента, как сведения о недвижимости или автомобилях появятся у налоговиков. Таким образом, в текущем году новыми штрафами могут покарать всех собственников «объектов-невидимок», которые были приобретены в 2015 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новогодние и рождественские праздники в Псковской области состоялись без происшествий
10 января 2017
Новогодние и рождественские праздники в Псковской области состоялись без происшествий
Петербургский метрополитен спросит мнение псковичей о своём новом логотипе
10 января 2017
Петербургский метрополитен спросит мнение псковичей о своём новом логотипе
«Севзапуправтодор» в 2017 году в Псковской области планирует в 1,5 раза увеличить объём ремонтных работ на федеральных трассах
10 января 2017
«Севзапуправтодор» в 2017 году в Псковской области планирует в 1,5 раза увеличить объём ремонтных работ на федеральных трассах
9 января в Великих Луках пять раз восстанавливали водоснабжение и отопление из-за аварий
10 января 2017
9 января в Великих Луках пять раз восстанавливали водоснабжение и отопление из-за аварий
В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу
09 января 2017
В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу
Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники
09 января 2017
Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
09 января 2017
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
В первые дни 2017 года Псков посетили 13 тысяч туристов
09 января 2017
В первые дни 2017 года Псков посетили 13 тысяч туристов 1

Идет загрузка...