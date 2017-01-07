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Страна и мир

В Россельхознадзоре заявили о готовности снять ограничения на импорт шпрот

Россия может снять часть ограничений на поставки шпрот из Прибалтики в 2017 году. Об этом заявил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко, сообщает Rambler News Service.

По его словам, в настоящее время федеральная служба ждет от прибалтийских коллег предложения по возобновлению поставок. «Заинтересованность возникла у них сразу же после заявления руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта о том, что это возможно», — отметил Алексеенко. Он также добавил, что сейчас ведомство ждет от властей прибалтийских государств список предприятий-экспортеров. А также «гарантии, что те замечания, из-за которых было введено ограничение, устранены».

В ноябре 2016 года Данкверт говорил о том, что ведомство подготовилось к частичному возобновлению поставок рыбных консервов с отдельных предприятий Латвии и Эстонии.

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию рыбных консервов из Латвии и Эстонии в мае 2015 года. Ведомство объяснило свое решение выявленными в этой продукции системными нарушениями. Было объявлено, что в партии консервированных шпрот из Латвии был обнаружен канцероген (вещество, вызывающее рак) бензапирен. В ведомстве подчеркивали, что бензапирен «является наиболее типичным химическим канцерогеном окружающей среды» и опасен для человека даже при малой концентрации.

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