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Страна и мир

В Эстонии началась подготовка высшего командования для Балтийских стран и Украины

Балтийский колледж обороны (Baltic Defence College) подготовит высшее командование для восьми европейских стран, включая Латвию и Украину. Соответствующая информация появилась в официальном «Твиттере» Национальных вооруженных сил Латвии, передает Росбалт.

Речь идет о 16 «студентах» из Эстонии, Германии, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые начали обучение по программе подготовки высшего командования в Тарту (Эстония).

Балтийский колледж обороны — мультинациональное учебное заведение, в котором обучение проводится на английском языке.

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