В Эстонии началась подготовка высшего командования для Балтийских стран и Украины
Балтийский колледж обороны (Baltic Defence College) подготовит высшее командование для восьми европейских стран, включая Латвию и Украину. Соответствующая информация появилась в официальном «Твиттере» Национальных вооруженных сил Латвии, передает Росбалт.
Речь идет о 16 «студентах» из Эстонии, Германии, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые начали обучение по программе подготовки высшего командования в Тарту (Эстония).
Балтийский колледж обороны — мультинациональное учебное заведение, в котором обучение проводится на английском языке.