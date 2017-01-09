В Стругокрасненском районе автобус с паломниками из Белоруссии столкнулся с фурой

22:40, 09 января 2017, ПАИ

Сегодня, 9 января, на федеральной трассе Р-23 (М-20) Петербург — Псков — Невель в населённом пункте Ротный Двор Стругокрасненского района автобус с паломниками из Белоруссии попал в ДТП, столкнувшись с грузовиком.

Как стало известно Псковскому агентству информации, пассажиры автобуса — всего 55 человек — не пострадали.

В связи с тем, что транспортная компания, которая занималась их перевозкой, не может оперативно предоставить запасной автобус, власти Псковской области начали розыск подходящего транспорта, чтобы доставить туристов в Дом паломника в Печорах. Первая группа паломников отправилась с места аварии далее по маршруту около 22:30.