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Спорт

Роналду признали лучшим футболистом мира 2016 года

ФИФА впервые определила лучшего игрока мира самостоятельно — в предыдущие годы федерация вручала приз вместе с французским журналом France Football. Первым обладателем награды стал португалец Криштиану Роналду, который в 2016 году со сборной Португалии стал чемпионом Европы, а с «Реалом» победил в Лиге чемпионов.

Добавим, что лучший игрок мира определялся в голосовании, в котором приняли участие тренеры и капитаны национальных сборных, пишет Росбалт.

Так, в начале ноября ФИФА объявила список из 23 футболистов, претендующих на титул лучшего игрока 2016 года. В нем оказались только представители чемпионатов Англии, Испании, Италии и Германии. Позднее ФИФА определила тройку лучших, в которую вошли, помимо Роналду, форвард сборной Франции Антуан Гризманн и аргентинец Лионель Месси.

Награду Ференца Пушкаша, которую получает автор самого красивого гола года, получил малайзиец Мохд Фаиз Субри. Приз ему вручил бразилец Роналдо.

Тренером года был назван итальянец Клаудио Раньери, который выиграл с «Лестером» чемпионат Англии. Помимо Раньери, на приз претендовали тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш и наставник «Реала» Зинедин Зидан.

Лучшей командой года стала сборная Португалии, которая в 2016 году выиграла чемпионат Европы.

Кроме того, ФИФА определила символическую сборную 2016 года. В нее вошли представители всего четырех команд — «Барселоны», «Реала», «Ювентуса» и «Баварии». В число одиннадцати лучших игроков года попали Мануэль Нойер, Дани Алвес, Жерар Пике, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос, Андрес Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарес и Криштиану Роналду.

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