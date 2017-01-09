В Центробанк РФ поступили первые жалобы на электронные полисы ОСАГО

22:59, 09 января 2017, ПАИ

Центробанк России начали поступать жалобы, связанные с оформлением электронных полисов ОСАГО. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По данным ведомства, с 1 по 8 января 2017 года страховые компании заключили 16 978 договоров ОСАГО в электронном виде. Как рассказали в ЦБ, за первую неделю 2017 года в Банк России поступили жалобы относительно оформления электронного полиса ОСАГО и в настоящее время идет уточнение, какая часть из них связана с техническими сложностями или непониманием потребителями особенностей оформления данной услуги в электронном виде.

В РСА полагают, что жалобы могут быть связаны с процедурными сложностями при оформлении электронных полисов. Как сообщили в страховой компании ЭРГО, 9 января наблюдались кратковременные сбои, вызванные обновлением версии программного обеспечения. «В настоящее время работоспособность восстановлена», — уточнили в компании.

Согласно поправкам в закон об ОСАГО, с 1 января 2017 года страховые компании, имеющие лицензию на соответствующий вид деятельности, обязаны заключать договоры в электронном виде на всей территории РФ.