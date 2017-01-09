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Общество

Интернет-компании будут хранить информацию об обмене сообщениями на полгода дольше

Минкомсвязь России подготовило поправки к пакету законопроектов Ирины Яровой и Виктора Озерова, согласно которым с 1 июля 2018 года будут увеличены сроки хранения пользовательской информации в сети. Об этом пишет газета «Известия».

Таким образом, организаторы распространения информации в сети должны будут в течение года хранить «метаданные» пользователей. Речь идет о фактах обмена текстом, видео, звуками и картинками, о логинах и географическом положении участников в социальных сетях, почтовых сервисах, мессенджерах и других сайтах, находящихся в российской юрисдикции.

Сейчас эту информацию нужно хранить только шесть месяцев. А «пакет Яровой» обязывает операторов связи с того же июля 2018 года хранить пользовательские логи целых три года.

 

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