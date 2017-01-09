0
20:19
В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу
17:59
Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники
17:19
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
17:06
В первые дни 2017 года Псков посетили 13 тысяч туристов
15:27
Дед Мороз и акваёлка встречали псковичей на новогодних каникулах в «Акваполисе»
14:32
С 9 января начало работу новое подразделение псковской поликлиники на улице Киселёва
14:17
60 малышей родились в псковском перинатальном центре за новогодние праздники
Еще новости
Общество

Рождественский мясоед наступил по народному календарю

10 января по народному календарю наступил Домочадцев день или Рождественский мясоед, пишет сalend.ru.

Мясоед не был праздничным днем, с него начинался длительный период определенного образа жизни православного крестьянина — времени, когда в пищу можно употреблять мясо. Кроме религиозных мотивов, это было связано также с тем, что в первые дни января было принято забивать скотину. Следовательно, на столе появлялось мясо — в первую очередь, свинина. Однако это не отменяло еженедельный пост по средам и пятницам. В народе говорили: «Мясное — в мясоед, но постному — свой черед».

В это время начиналась пора свадеб. Когда, как не в Мясоед, семьи молодых могли накрыть богатый стол для гостей. А поскольку Рождественский мясоед был долгим (он продолжался до Масленицы), времени для брачных обрядов и застолий вполне хватало.

Мясоед называли также Домочадцевым днем. Вся семья собиралась в доме: сообща выполняли работы по хозяйству, вместе садились за стол. Этот день напоминал о том, что семейное согласие — самое дорогое, что может быть у человека. «Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится», — говорили люди. А накануне Домочадцева дня на Красную горку, которая была возле каждой деревни, приносили колья и вбивали их в землю. Утром на горку приходили семьями: каждый повязывал на кол лоскуток ткани и загадывал желание.

Продолжались в Мясоед и святочные гулянья. В домах собирались гости и играли в разные игры.

Существовали и приметы на погоду для этого дня. Считалось, что если в этот день на скирдах ляжет иней, то лето будет дождливым.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу
09 января 2017
В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу
Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники
09 января 2017
Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
09 января 2017
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
В первые дни 2017 года Псков посетили 13 тысяч туристов
09 января 2017
В первые дни 2017 года Псков посетили 13 тысяч туристов 1
Дед Мороз и акваёлка встречали псковичей на новогодних каникулах в «Акваполисе»
09 января 2017
Дед Мороз и акваёлка встречали псковичей на новогодних каникулах в «Акваполисе» 2
С 9 января начало работу новое подразделение псковской поликлиники на улице Киселёва
09 января 2017
С 9 января начало работу новое подразделение псковской поликлиники на улице Киселёва 3
60 малышей родились в псковском перинатальном центре за новогодние праздники
09 января 2017
60 малышей родились в псковском перинатальном центре за новогодние праздники
Псковский планетарий закрыт по техническим причинам
09 января 2017
Псковский планетарий закрыт по техническим причинам

Идет загрузка...