За сутки в Псковской области произошли 10 преступлений

08:24, 10 января 2017, ПАИ

9 января в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 10 преступлений, в том числе 4 кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

За прошедшие сутки в органы внутренних дел региона поступили 33 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 9 - по городу Пскову.

На территории области вчера были зарегистрированы 2 ДТП, в результате которых пострадали 11 человек. Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 331 нарушение Правил дорожного движения.