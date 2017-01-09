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За сутки в Псковской области произошли 10 преступлений

9 января в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 10 преступлений, в том числе 4 кражи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

За прошедшие сутки в органы внутренних дел региона поступили 33 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них 9 - по городу Пскову.

На территории области вчера были зарегистрированы 2 ДТП, в результате которых пострадали 11 человек. Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 331 нарушение  Правил дорожного движения. 

 

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