Митрополит Евсевий призвал псковичей трудиться и благодарить Бога за то, что он дает

08:43, 10 января 2017, ПАИ

9 января, в попразднство Рождества Христова и день памяти святого первомученика и архидиакона Стефана, митрополит Псковский и Порховский Евсевий возглавил праздничное богослужение в Спасо-Преображенском Мирожском мужском монастыре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

После молебного пения псковский архипастырь обратился к духовенству и богомольцам. «Первый мученик после пришествия Господа на нашу землю, первый в мучениках, который был учеником Христа Спасителя. Он проповедовал народу, что Христос пришел на землю, чтобы спасти людей. Но те, которые не приняли и распяли Христа, возненавидели его служителей. Иудеи схватили святого Стефана, вывели его за стены Иерусалима и в Гефсимании он был побит камнями, - сказал митрополит Евсевий. - И когда мы совершаем его память, то читается Евангелие, повествующее нам о том, что один хозяин насадил виноградник, оградил его, но как и теперь бывает, у самого, видимо, не было возможности выращивать плоды и он отдал его в аренду с тем условием, что когда созреет виноград, часть этого винограда работники дадут хозяину. Но пришло время – виноград поспел, его стали убирать, хранить, а хозяину не дали ничего. Слуг побили и отпустили ни с чем. Разгневался этот хозяин – и на другой раз он посылает своего сына и говорит: может быть, они устыдятся сына моего и дадут положенную часть в свое время. Но они и сына убили, чтобы завладеть этим виноградником. Тогда хозяин и говорит: «Что сделать с ними, раз они злы и не отдали положенную часть?» И говорится: «Злых зле погубит, а виноградник отдаст другим делателям, которые будут отдавать плоды во время». И вот эти заключительные слова, когда хозяин меняет злых виноградарей на добрых, поучительно для всех нас».

Владыка призвал верующих, пользуясь дарами Божиими, воздавать благодарение Господу: «Трудиться надо, но нужно и радоваться, и благодарить Бога за все то, что он нам дает. И об этом нужно помнить каждому: пользуясь дарами Божиими, мы должны с благодарностью славить его пресвятое имя и жить по-доброму и по-христиански».