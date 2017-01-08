Расписание занятости ледовой арены Пскова до 15 января
9 января, понедельник
6:00-7:00 – тренировка ХК «Дружина»
7:15-8:15 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
8:30-9:30 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Зеленковский, Цветкова)
9:45-10:45 – секция фигурного катания СОГ-2 ( Робина)
11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-1, СОГ-1 (Робина, Цветкова)
12:30-13:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2, НП-1 (Зеленковский, Цветкова)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1/2 (Зеленковский)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова)
15:30-16:15 – секция фигурного катания ТГ-2 (Зеленковский)
16:30-17:30 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)
17:30-18:30 – секция хоккея НП-3. ТГ-3 (Пошелюк, Автомов)
18:45:20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Ветераны»
21:30-22:30 - тренировка ХК «Звезда»
22:45-23:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
00:00-01:00 – тренировка ХК «Гвардия»
10 января, вторник
6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-9:45 - секция хоккея НП-1 (Пузанов)
10:00-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Зеленковский, Цветкова)
11:00-11:45 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
12:00-13:00 – секция фигурного катания ТГ-1 (Цветкова)
13:15-14:15 - секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)
14:30-15:30 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк)
15:45-17:00 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов)
17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
19:00-20:00 – секция фигурного катания ТГ1/2, НП3 (Зеленковский, Робина)
Фестиваль Н.Х.Л.
20:15-21:30 – «Легион» - «Плесков»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Легион»
23:00-00:00 – тренировка ХК «Псков»
11 января, среда
6:30-7:30 – тренировка ХК «ВДВ-Купол»
7:45-8:45 – технический перерыв
9:00-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов)
10:15-11:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1, ТГ-2 (Зеленковский, Цветкова)
11:00-12:15 – секция фигурного катания СОГ-2 (Робина)
12:30-13:30 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
13:45-14:30 – секция фигурного катания НП-2 (Зеленковский)
14:30-15:30 – секция фигурного катания ТГ-2, ТГ-1(Зеленковский, Цветкова)
15:30-16:15 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)
16:15-17:30 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов)
17:45-19:00 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
19:15-20:15 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк)
20:30-21:30 – тренировка ХК «Барсы»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Медведи»
23:00-00:00 – тренировка ХК «Родина»
00:15-01:15 – тренировка ХК «Сталь»
12 января, четверг
6:30-7:30 – тренировка ХК «Евро-Керамика»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-10:00 – секция хоккея НП-1 (Пузанов)
10:15-11:15 – секция фигурного катания ТГ-1/1,ТГ-2 (Зеленковский, Цветкова)
11:30-12:30 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
12:45-13:45 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
14:00-14:45 – секция фигурного катания НП-2 (Зеленковский)
14:45-15:30 – секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1 (Зеленковский, Цветкова)
15:45-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк)
17:15-18:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
18:45-20:00 – секция фигурного катания ТГ-1/2, НП-3 (Зеленковский, Робина)
Фестиваль Н.Х.Л.
20:15-21:30 – «Родина» - «Псков»
21:45-22:45 – тренировка ХК «Красный город»
23:00-00:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:00 - 1:15 – тренировка ХК «Гвардия»
13 января, пятница
6:30-7:30 – тренировка ХК «Барсы»
7:30-8:30 – технический перерыв
8:45-10:00 – секция фигурного катания ТГ-1/1 (Зеленковский)
10:15-11:15 –секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
11:30-12:30 – секция фигурного катания СОГ1,СОГ1 (Цветкова, Робина)
12:45-13:45 – тренировка ХК «ВДВ»
14:00-15:00 – секция фигурного катания НП-1, НП-2 (Цветкова, Зеленковский)
15:00-15:45 –секция фигурн.катания ТГ-1,ТГ-2 (Зеленковский, Цветкова)
16:00-17:00 – секция хоккея НП-3 (Пошелюк)
17:15-18:45 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
19:00-20:00 – секция хоккея СОГ-4 (Пузанов)
20:15-21:15 – тренировка ХК «Легион»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Порхов»
22:45-23:45 – тренировка ХК «Метеор-Пыталово»
00:00-1:00 – тренировка ХК «Звезда»
14 января, суббота
7:00-8:00 – тренировка ХК «Дружина»
8:15-9:15 – секция хоккея НП-1 (Пузанов)
9:15-10:00 – секция хоккея СОГ-1, СОГ-2 (Автомов, Виолентий)
10:15-11:15 – секция хоккея СОГ-3 (Ваганов)
11:30-12:45 – секция хоккея СОГ-4 (Базилевских)
13:00-14:30 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов)
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
19:00-20:00 – «Штурм» - «Луки Спорт»
20:15-21:15 – «АвтоФаворит» - «Новоржев»
21:30-22:30 – тренировка ХК «Ганза»
22:45-00:00 – массовое катание (ночная дискотека 1 час 15 минут по цене одного часа)
15 января, воскресенье
7:00-8:00 – массовое катание с клюшками (взрослые и дети с 14 лет)
8:15-9:45 – секция фигурного катания НП-1,ТГ1/2 (Цветкова, Зеленковский)
10:00-11:30 – секция фигурного катания НП-3, НП-1 (Робина, Цветкова)
11:45-13:00 – секция фигурного катания ТГ-2,ТГ-1 (Зеленковский, Цветкова)
13:15-14:45 – секция хоккея ТГ-3 (Автомов)
14:45-16:15 – секция хоккея ТГ-1 (Виолентий)
16:30-17:30 – массовое катание
17:45-18:45 – массовое катание
Чемпионат области по хоккею
19:00-20:00 – «Бежаницы» - «Ганза»
20:15-21:15 – «Невель» - «Барсы-2»
Фестиваль Н.Х.Л.
21:30-22:45 – «Звезда» - «Гвардия»
23:00-00:00 – тренировка ХК «АвтоФаворит»
00:15-1:15 – тренировка ХК «Сталь».