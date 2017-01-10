На пожаре в себежской деревне погибли двое мужчин

09:30, 10 января 2017, ПАИ

В результате пожара, произошедшего в минувшее воскресенье, 8 января, около 21:40 в деревне Томсино Себежского района погибли двое мужчин — 77-летний муж хозяйки дома и её 51-летний сын. Как стало известно Псковскому агентству информации, их тела были найдены при разборе завалов.

Сама хозяйка жилища, 78-летняя женщина, получила термические ожоги первой и второй степени.

Предволожительно, пожар в доме произошёл из-за нарушения правил эксплуатации печи.

Кроме того, в понядельник, 9 января, в великолукской деревне Зябкино предположительно в результате короткого замыкания электропроводки сгорели жилой дом и сарай. При этом никто не пострадал.