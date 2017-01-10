9 января в Великих Луках пять раз восстанавливали водоснабжение и отопление из-за аварий

09:56, 10 января 2017, ПАИ

9 января в городе Великие Луки пять раз восстанавливали водоснабжение и отопление, нарушенное в результате аварий на трубопроводе.

Так, в 11:00 на улице Манежной в доме 48 произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм. Как стало известно корреспонденту Псковского агентства информации, в результате аварии без холодного водоснабжения остались 85 жилых домов частного сектора, в которых проживают около 300 человек. В зоне отключения социально значимых объектов не было. Причиной аварии стал износ трубопровода.

В 12:00 в доме 29 на Октябрьском проспекте произошла утечка теплоносителя на трубопроводе диаметром 20 мм. В результате аварии было отключено теплоснабжение данного дома, в нём проживают 119 человек. Причиной аварии стала течь «лежака» в подвале дома. Уже через час ремонтные работы были завершены, теплоснабжение восстановлено.

В 14:30 на площади Калинина в доме 2/6 также произошла утечка теплоносителя на трубопроводе того же диаметра. 79 человек, проживающих в доме, лишились отопления, которое к 16:00 восстановили.

В 18:45 случился срыв шарового крана на теплотрассе на улице Пограничной в доме 1. В результате чего пять многоквартирных домов были отключены от системы отопления. В 00:40 10 января все ремонтные работы были завершены, теплоснабжение восстановлено в полном объеме.

Также, 9 января в 19:00 по причине износа трубопровода произошла утечка холодного водоснабжения в доме на улице Ботвина. В результате аварии без воды остались 155 человек. Ремонт был запланирован на 9:00 10 января из-за необходимости согласования проведения земляных работ.