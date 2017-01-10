Прокуратура заставила гдовское муниципальное предприятие пересчитать плату за отопление из-за холода в квартире

09:39, 10 января 2017, ПАИ

Прокуратура Гдовского района по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения жилищного законодательства МП «Черневское предприятие коммунального хозяйства» и выявила факт предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, своими действиями муниципальное предприятие нарушило требования жилищного законодательства, Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354.

Так, температура воздуха в жилой комнате заявительницы на момент проверки составила +18,5 градусов на высоте от пола 1 метр и + 17,3 градуса на высоте от пола 10 сантиметров, что является ниже допустимой нормы.

В этой связи прокуратура района в адрес директора МП «Черневское предприятие коммунального хозяйства» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, заявительнице произведен перерасчет стоимости предоставленных коммунальных услуг ненадлежащего качества.