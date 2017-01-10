Псковские ветеринары запретили вывоз собаки из России в Латвию

09:53, 10 января 2017, ПАИ

В многостороннем грузопассажирском автомобильном пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) запрещен вывоз собаки в Латвию гражданином этой страны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Вывоз животного был запрещен в связи с несоблюдением сроков (21 день) после первичной вакцинации против бешенства, проведенной 18 декабря прошлого года.

Ранее был запрещен вывоз гражданином России в Латвию двух собак. Причиной послужило отсутствие в международном паспорте отметки компетентного органа о проведении клинического осмотра животных в течение 5 дней перед отправкой.