Транзит яблок из Латвии в Казахстан запретили псковские специалисты

10:25, 10 января 2017, ПАИ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) запрещен транзит из Латвии в Казахстан более 19 тонн свежих яблок, выращенных в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина запрета - несоответствие информации о получателе груза, указанной в фитосанитарном сертификате и товаротранспортных документах.

Запрещенная к ввозу партия возвращена на сопредельную территорию.