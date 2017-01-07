Транзит яблок из Латвии в Казахстан запретили псковские специалисты
В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка (Пыталовский район) запрещен транзит из Латвии в Казахстан более 19 тонн свежих яблок, выращенных в Польше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причина запрета - несоответствие информации о получателе груза, указанной в фитосанитарном сертификате и товаротранспортных документах.
Запрещенная к ввозу партия возвращена на сопредельную территорию.