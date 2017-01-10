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Общество

В Пскове полиция изъяла поддельную купюру

9 января в одном из финансовых учреждений Пскова была выявлена поддельная тысячерублевая банкнота. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области. По данному факту проводится проверка. 

Полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы внимательнее проверять купюры и пользоваться специальным оборудованием.

«Если при получении банкноты возникли сомнения в подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её -  за это предусмотрена уголовная ответственность, - напомнили в полиции. - При обнаружении поддельной купюры, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции или по телефону 02».

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