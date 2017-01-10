За оскорбление полицейского жителя Палкинского района отправили на обязательные работы

10:00, 10 января 2017, ПАИ

К 220 часам обязательных работ приговорил мировой суд 49-летнего жителя Палкинского района, который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что летом 2016 года инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОП по Палкинскому району совместно с представителями отделения ГКУСО «Центр социального обслуживании Палкинского района» прибыли по месту жительства осужденного с целью проверки сообщения о нахождении его детей в социально опасном положении. В ответ на законные требования представителя власти, подсудимый публично оскорбил сотрудника полиции грубыми и нецензурными словами.