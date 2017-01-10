За порядок на кладбищах Пскова в 2017-2019 годах заплатят почти 21 млн рублей

10:23, 10 января 2017, ПАИ

Почти 21 млн рублей планируется направить на содержание городских кладбищ в Пскове в 2017-2019 годах. На сайте госзакупок объявлен открытый конкурс на выполнение комплекса работ.

Подрядчику придется следить за порядком на 10 кладбищах: «Орлецы -1», «Орлецы-2», «Орлецы-3», «Крестовском», Жен Мироносиц, «Дмитриевском», Иоанна Богослова, «Любятовском», «Бутырском», Петра и Павла, а также в закрытых местах захоронений.

Исполнитель контракта должен очищать от случайного мусора и снега автомобильные дороги, разворотные площадки,подъезды, проезды, дорожки; выкашивать траву, убирать мусор и листву с зеленых зон, протирать скамейки с моющим раствором, убирать упавшие деревья и спиливать аварийные, ливкидировать несанкционированные свалки.

Максимальная цена контракта составляет 20 млн 998 тысяч 197 рублей 30 копеек. Источник финансирования — бюджет города в рамках программы по повышению уровня благоустройства и улучшению санитарного состояния Пскова.