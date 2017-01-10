9 января в Новоржевском районе похоронили схиархимандрита Мартирия

10:57, 10 января 2017, ПАИ

9 января в деревне Вехно Новоржевского района состоялись похороны новопреставленного схиархимандрита Мартирия (Насонова). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Утром в Преображенском храме епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил Божественную литургию.

Гроб с телом почившего пастыря обнесли вокруг Преображенского храма. У могилы совершили заупокойную литию. Погребение состоялось на приходском кладбище за алтарем храма Преображения Господня села Вехно.

Десятки людей пришли проститься с новопреставленным схиархимандритом Мартирием, среди которых были братия Свято-Успенского Святогорского монастыря и многочисленные прихожане.

Напомним, Василий Насонов родился в 1928 году. В возрасте 45 лет - в 1973 году, на основании указа Митрополита Псковского и Порховского Иоанна (Разумова), бывшего насельника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонаха Василида (Насонова) назначили настоятелем храма Преображения Господня села Вехно, Новоржевского района, где он прослужил более 40 лет.

15 ноября 2016 года, в день памяти Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери, мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония и иже с ними, в Пушкинскинских Горах епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил схимнический постриг архимандрита Василида (Насонова) с именем Мартирий в честь преподобного Мартирия Зеленецкого, Великолукского.

Схиархимандрит Мартирий (Насонов) скончался 7 января.