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Общество

Великолукские пенсионеры получат единовременную выплату с 13 по 25 января

С 13 по 25 января в Великих Луках и Великолукском районе пенсионеры получат единовременную денежную выплату. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В Великих Луках и районе по линии Пенсионного фонда РФ такую выплату получат более 38 тысяч пенсионеров. Доставка будет осуществляться через те доставочные предприятия (Почта России или кредитные учреждения), где пенсионер получает основную пенсию.

Согласно законодательству, выплата положена гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года.

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