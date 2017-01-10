«Севзапуправтодор» в 2017 году в Псковской области планирует в 1,5 раза увеличить объём ремонтных работ на федеральных трассах

10:55, 10 января 2017, ПАИ

В минувшем 2016 году в Псковской области после ремонта были введены в эксплуатацию почти 100 км федеральных автотрасс, что позволило привести к нормативу 100% федеральных трасс региона, сообщили Псковскому агентству информации в ФКУ «Севзапуправтодор» Федерального дорожного агентства. Как отметили в ведомстве, в 2017 году в регионе планируется отремонтировать, в том числе капитально, уже 155,3 км федеральных автодорог в Псковской области. В планах — работы по усилению конструкции дорожной одежды, исправлению профилей дороги, а также строительство тротуаров и пешеходных дорожек.

В декабре 2016 года после капитального ремонта были введены в эксплуатацию участки дороги М-9 «Балтия» на отрезке км 440 – км 450, а также трассы Р-23 (М-20) Санкт-Петербург – Псков – Невель – граница с Республикой Беларусь на отрезке км 481 – км 501 общей протяженностью 30 км.

В ходе реконструкции этих трасс за счёт обустройства и усиления дорожной одежды методом холодной регенерации параметры автострад на указанных участках были доведены до нормативов 2-й категории. Вдоль пешеходных дорожек были установлены ограждения, поставлены все необходимые дорожные знаки.

Также в 2016 году завершились работы по восстановлению верхнего слоя покрытия и элементов обустройства на федеральных автомобильных дорогах Псковской области. В октябре текущего года введены в эксплуатацию отремонтированные участки автодороги Р-23 от 355 км до 428 км, а также от 475 км до 481 км общей протяженностью более 79 км.