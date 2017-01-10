0
13:09
Новогодние и рождественские праздники в Псковской области состоялись без происшествий
13:02
Петербургский метрополитен спросит мнение псковичей о своём новом логотипе
10:55
«Севзапуправтодор» в 2017 году в Псковской области планирует в 1,5 раза увеличить объём ремонтных работ на федеральных трассах
09:56
9 января в Великих Луках пять раз восстанавливали водоснабжение и отопление из-за аварий
20:19
В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу
17:59
Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники
17:19
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
Еще новости
Общество

«Севзапуправтодор» в 2017 году в Псковской области планирует в 1,5 раза увеличить объём ремонтных работ на федеральных трассах

В минувшем 2016 году в Псковской области после ремонта были введены в эксплуатацию почти 100 км федеральных автотрасс, что позволило привести к нормативу 100% федеральных трасс региона, сообщили Псковскому агентству информации в ФКУ «Севзапуправтодор» Федерального дорожного агентства. Как отметили в ведомстве, в 2017 году в регионе планируется отремонтировать, в том числе капитально, уже 155,3 км федеральных автодорог в Псковской области. В планах — работы по усилению конструкции дорожной одежды, исправлению профилей дороги, а также  строительство тротуаров и пешеходных дорожек. 

В декабре 2016 года после капитального ремонта были введены в эксплуатацию участки дороги М-9 «Балтия» на отрезке км 440 – км 450,  а также трассы Р-23 (М-20) Санкт-Петербург – Псков – Невель – граница с Республикой Беларусь на отрезке км 481 – км 501 общей протяженностью 30 км. 

В ходе реконструкции этих трасс за счёт обустройства и усиления дорожной одежды методом холодной регенерации параметры автострад на указанных участках были доведены до нормативов 2-й категории. Вдоль пешеходных дорожек были установлены ограждения, поставлены все необходимые дорожные знаки.

Также в 2016 году завершились работы по восстановлению верхнего слоя покрытия и элементов обустройства на федеральных автомобильных дорогах Псковской области. В октябре текущего года введены в эксплуатацию отремонтированные участки автодороги Р-23  от 355 км до 428 км, а также от 475 км до 481 км общей протяженностью более 79 км. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новогодние и рождественские праздники в Псковской области состоялись без происшествий
10 января 2017
Новогодние и рождественские праздники в Псковской области состоялись без происшествий
Петербургский метрополитен спросит мнение псковичей о своём новом логотипе
10 января 2017
Петербургский метрополитен спросит мнение псковичей о своём новом логотипе
«Севзапуправтодор» в 2017 году в Псковской области планирует в 1,5 раза увеличить объём ремонтных работ на федеральных трассах
10 января 2017
«Севзапуправтодор» в 2017 году в Псковской области планирует в 1,5 раза увеличить объём ремонтных работ на федеральных трассах
9 января в Великих Луках пять раз восстанавливали водоснабжение и отопление из-за аварий
10 января 2017
9 января в Великих Луках пять раз восстанавливали водоснабжение и отопление из-за аварий
В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу
09 января 2017
В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу
Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники
09 января 2017
Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
09 января 2017
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
В первые дни 2017 года Псков посетили 13 тысяч туристов
09 января 2017
В первые дни 2017 года Псков посетили 13 тысяч туристов 1

Идет загрузка...