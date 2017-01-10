Более 100 тысяч человек побывали в псковских театрах и филармонии в 2016 году

11:28, 10 января 2017, ПАИ

Более 100 тысяч человек посетили в 2016 году мероприятия в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, областном театре кукол и в филармонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на региональную Театрально-концертную дирекцию.

Среди наиболее значимых событий прошлого года отмечены 110-летие Псковского академического театра драмы, гастроли с участием Большого театра кукол, гастроли Тюменского театра, Пушкинский театральный фестиваль, российско-германский инклюзивный проект BioFiction с участием обычных актеров и актеров с особенностями ментального развития, премьеры спектаклей которого проходили только в четырех городах: Берлине, Москве, Петербурге и Пскове.

Также в минувшем году в псковском драмтеатре состоялись семь премьер. Это спектакли «Соседи», «Человек, обреченный на счастье», «Золушка», «Клинический случай», «Краденое солнце», «Фантазии Фарятьева». Премьеру детского спектакля «Приключения Чиполлино» за три месяца показов посетили более 2 тысяч детей.

В этом году псковский театр драмы планирует выпустить еще несколько спектаклей, часть из которых будет основана на классических произведениях. Одна из таких постановок — «Пиковая дама» по одноименному произведению А. С. Пушкина. В спектакле задействована старейшая актриса театра, заслуженная артистка России Мирра Горская, которая в этом году отметит свое 90-летие.

В настоящее время организаторы готовятся к 24-ому Пушкинскому театральному фестивалю, в рамках которого первый раз в Пскове выступит Камерный хор Смольного собора (Концертный хор Санкт-Петербурга). Также впервые на фестиваль приедет театр из Новосибирска «Старый дом» с фантастической оперой «Снегурочка».

В областном театре кукол в 2016 году юным зрителям были показаны четыре премьерных спектакля: «Здравствуй, Масленица», «В гостях у сказки: Золотой ключик», «Любопытный слоненок» и «Новый год с Волшебником Гудвином».

Коллективы Псковской областной филармонии — симфонический оркестр и ансамбль русской музыки «Псков» — представили 25 новых концертных программ.