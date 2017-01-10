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Общество

Секс и смерть оказались главными запретными темами для разговоров в российских семьях

Главной запретной темой для обсуждения в семье россияне назвали сексуальные проблемы людей, включая родных и знакомых (33%). Опрос провел «Левада-Центр».

Еще 15% отвечавших сообщили, что в кругу семьи не принято говорить о самоубийстве, 7% предпочитают молчать о смерти, тяжелой болезни близких, о том, что нельзя изменить или поправить.

Для 5% респондентов не подлежат обсуждению религия, вера в бога, темные страницы истории страны (репрессии в советское время, войны и так далее).

Кроме того, среди запретных тем оказались богатство и бедность других, характер близких людей, их отношения с окружающими - 4%, экономика страны - 3%, политика, отношение к руководителям государства, внешняя политика, действия России в других странах (в Сирии, на Украине) — 2%.

47% опрошенных не смогли назвать никаких тем, о которых не принято говорить в семье, 8% затруднились с ответом.

Опрос был проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

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