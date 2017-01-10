Небольшой снег и южный ветер ожидаются в Псковской области 11 января

18:12, 10 января 2017, ПАИ

11 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -8 до -13 градусов, днем - от -5 до -10.

Атмосферное давление низкое.

