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Небольшой снег и южный ветер ожидаются в Псковской области 11 января

11 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -8 до -13 градусов, днем - от  -5 до -10.

Атмосферное давление низкое.
 

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