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Общество

Псковский драмтеатр приглашает на премьеру спектакля «Пиковая дама»

4 и 6 февраля в 19:00 на малой сцене Псковского академического театра имени А. С. Пушкина состоится премьера спектакля «Пиковая дама». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Пиковая дама» режиссера Юрия Печенежского – это игровой театр, в котором мистика и психология человеческих отношений переплетаются с юмором, а текст классического произведения, которое написали почти двести лет назад, обретает современное звучание, - отметили в театре.

В постановке приняла участие старейшая актриса театра, заслуженная артистка России Мирра Горская, которая работает в труппе с 1949 года. В этом году она отметит свое 90-летие. 

«Сюжет постановки обыгрывает тему непредсказуемой судьбы, фортуны, рока. Молодой военный инженер, обрусевший немец Герман, ведёт скромную жизнь и копит состояние, он даже не берёт в руки карт и ограничивается только наблюдением за игрой. Но тут его приятель Томский рассказывает увлекательную историю о том, как его бабушка-графиня крупно проигралась, но, благодаря секрету трех карт, некогда подсказанному ей Сен-Жерменом, смогла отыграться. Германом овладевает навязчивая идея, он жаждет узнать заветную тайну старой графини любым путем! Однако вместо желанного успеха он теряет не только свое благополучие, но и здравый ум», - добавили в пресс-службе театра.

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