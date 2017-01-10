Чернозобую гагару и лебедя-кликуна в фотографиях представили в Великих Луках

11:53, 10 января 2017, ПАИ

10 января в Доме культуры Ленинского комсомола города Великие Луки открылась фотовыставка «Птицы Полистовья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в заповеднике «Полистовский».

В экспозиции представлены работы известного московского фотографа Андриана Колотилина, который на протяжении долгого времени сотрудничал с Полистовским заповедником.

«За две недели, которые будет открыта фотовыставка, жители и гости города смогут ближе познакомиться с пернатыми обитателями заповедных земель. Здесь вы можете увидеть чернозобую гагару, занесённую в Красную Книгу РФ, золотистую ржанку, редкую птицу, гнездящуюся в самых непроходимых уголках заповедника, лебедя-кликуна, свившего уютное гнездо прямо на топком болоте, и многих других птиц, обитающих в Полистовье», - рассказали организаторы.

Выставка будет работать до 25 января по адресу: улица Зверева, 29, ежедневно с 10:00 до 18:00. Вход свободный.