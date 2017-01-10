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Псковские полицейские раскрыли 49 преступлений в ходе операции «Быт»

С 26 по 30 декабря 2016 года на территории Псковской области прошла межведомственная оперативно-профилактическая операция «Быт». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В ней приняли участие участковые уполномоченные полиции, сотрудники ПДН, патрульно-постовой службы, уголовного розыска, представители органов образования и общественности. «В ходе операции путем поквартирного и подворного обхода была организована отработка жилого сектора, в том числе  частных домовладений, а также квартир притонного характера. Проверялись лица, состоящие на профилактических учетах», - рассказали в ведомстве.

В результате полиция раскрыла 49 преступлений. К административной ответственности привлечены 655 правонарушителей, на профилактический учет органов внутренних дел поставлены 39 лиц.

Совместно с работниками органов образования и социальной сферы проверялись так называемые неблагополучные семьи, в  которых родители не выполняют обязанности по воспитанию несовершеннолетних.

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