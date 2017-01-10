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Общество

Псковский колледж искусств провел более 70 новогодних мероприятий для детей

В рамках проекта «Новогодний проект – 2017» студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова провели более 70 новогодних интерактивных игровых программ для детей и взрослых. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Творческие группы выступали в общеобразовательных школах и библиотеках, Приказной палате, а также в областном Совете профсоюзов и в других крупных общественных учреждениях.

Творческое объединение «Дебют» под руководством Снежаны Власовой уже на протяжении 10 лет проводит благотворительные ёлки в детской областной больнице.

Ежегодно студенты Владислава Семёнова отправляются в «Новогоднее путешествие» с участниками творческих коллективов областного дома детства и юношества «Радуга».

Много лет студенческая бригада под руководством Раисы Шалухиной выступает перед детской аудиторией областного Совета профсоюзов и УВД. В этом году юные зрители принимали  активное участие в новогодней программе «По следам бременских музыкантов».

Всего в преддверии Нового 2017 года зрителями новогодних программ колледжа искусств стали около 700 юных псковичей.

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