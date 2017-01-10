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Общество

Петербургский метрополитен спросит мнение псковичей о своём новом логотипе

Государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» выяснит узнаваемость своего логотипа — голубой буквы «М» с острыми углами. Опрос проведут, в том числе, в Пскове, пишет «Росбалт». Опрос о логотипе будет проведен также в Санкт-Петербурге, в Москве, в трех городах Ленинградской области — Всеволожске, Выборге и Гатчине.  

Стилизованная голубая буква «М» является зарегистрированным товарным знаком петербургской подземки. Респондентам будут задаваться вопросы о том, известен ли им данный логотип,   для индивидуализации каких услуг он используется.

Напомним, что современный логотип петербургского метрополитена был утвержден в 1992 году. Его разработчиками стали сотрудники ленинградского филиала Научно-исследовательского института технической эстетики (ВНИИТЭ).

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