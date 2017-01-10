0
13:09
Новогодние и рождественские праздники в Псковской области состоялись без происшествий
13:02
Петербургский метрополитен спросит мнение псковичей о своём новом логотипе
10:55
«Севзапуправтодор» в 2017 году в Псковской области планирует в 1,5 раза увеличить объём ремонтных работ на федеральных трассах
09:56
9 января в Великих Луках пять раз восстанавливали водоснабжение и отопление из-за аварий
20:19
В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу
17:59
Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники
17:19
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
Еще новости
Общество

Почти 200 тысяч раз в прошлом году псковичи проверили свои долги на сайте судебных приставов

За 2016 год зафиксированы 187 тысяч 145 посещений «Банка данных исполнительных производств» с официального сайта Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП, средняя посещаемость, согласно данным статистики, в прошлом году составила 15 тыс. 595 заходов в месяц. За аналогичный период 2015 года этот показатель был 9 тыс. 86 раз.

При этом наибольшее количество раз интернет-сервис «Банк данных исполнительных производств» с официального сайта Управления ФССП России по Псковской области посещали в декабре – 20 тыс. 89 заходов. Самым низким по посещаемости оказался (с учетом праздничных дней) оказался январь - всего 10 тыс. 487 раз.

Напомним, «Банк данных исполнительных производств» – это сервис, который действует с января 2012 года на официальном сайте ФССП России и на сайтах ее территориальных органов. Через этот сервис можно получить информацию о задолженности по исполнительному производству, возбужденному в отношении юридического или физического лица. Для удобства пользователей сервис снабжен мобильными приложениями, что дает возможность получать информацию из банка данных в любой точке, где действует сотовая связь.

На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новогодние и рождественские праздники в Псковской области состоялись без происшествий
10 января 2017
Новогодние и рождественские праздники в Псковской области состоялись без происшествий
Петербургский метрополитен спросит мнение псковичей о своём новом логотипе
10 января 2017
Петербургский метрополитен спросит мнение псковичей о своём новом логотипе
«Севзапуправтодор» в 2017 году в Псковской области планирует в 1,5 раза увеличить объём ремонтных работ на федеральных трассах
10 января 2017
«Севзапуправтодор» в 2017 году в Псковской области планирует в 1,5 раза увеличить объём ремонтных работ на федеральных трассах
9 января в Великих Луках пять раз восстанавливали водоснабжение и отопление из-за аварий
10 января 2017
9 января в Великих Луках пять раз восстанавливали водоснабжение и отопление из-за аварий
В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу
09 января 2017
В Минздраве РФ пообещали доработать антитабачную инициативу
Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники
09 января 2017
Более двух тысяч звонков поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова в новогодние праздники
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
09 января 2017
Псковская областная библиотека приглашает жителей города на выставку «Книга года»
В первые дни 2017 года Псков посетили 13 тысяч туристов
09 января 2017
В первые дни 2017 года Псков посетили 13 тысяч туристов 1

Идет загрузка...