Почти 200 тысяч раз в прошлом году псковичи проверили свои долги на сайте судебных приставов

12:36, 10 января 2017, ПАИ

За 2016 год зафиксированы 187 тысяч 145 посещений «Банка данных исполнительных производств» с официального сайта Управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП, средняя посещаемость, согласно данным статистики, в прошлом году составила 15 тыс. 595 заходов в месяц. За аналогичный период 2015 года этот показатель был 9 тыс. 86 раз.

При этом наибольшее количество раз интернет-сервис «Банк данных исполнительных производств» с официального сайта Управления ФССП России по Псковской области посещали в декабре – 20 тыс. 89 заходов. Самым низким по посещаемости оказался (с учетом праздничных дней) оказался январь - всего 10 тыс. 487 раз.

Напомним, «Банк данных исполнительных производств» – это сервис, который действует с января 2012 года на официальном сайте ФССП России и на сайтах ее территориальных органов. Через этот сервис можно получить информацию о задолженности по исполнительному производству, возбужденному в отношении юридического или физического лица. Для удобства пользователей сервис снабжен мобильными приложениями, что дает возможность получать информацию из банка данных в любой точке, где действует сотовая связь.

На сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.