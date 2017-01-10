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11 января состоится ПАИ-live с начальником псковской ГИБДД Владимиром Папортом

Гостем прямого эфира проекта ПАИ-live  завтра, 11 января, в 11:00 станет начальник УГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт.

Сколько нетрезвых водителей поймали за праздники, как в Пскове работает новая административная статья об опасном вождении, вернется ли бальная система для нарушителей Правил дорожного движения, будут ли инспекторы ГИБДД снова проверять документы о техосмотре? Об этом и не только пойдет речь в интервью с Владимиром Папортом.

Свои вопросы начальнику ГИБДД можно оставлять на странице  ПАИ-live.

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