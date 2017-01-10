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Названы победители чемпионата города Пскова по классическим шахматам

Названы победители чемпионата города Пскова по классическим шахматам (за 2016 год). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат области.

Фото с pskovchess.ru

В соревновании приняли участие 36 человек, в том числе три чемпиона города разных лет — кандидаты в мастера Александр Шпак (чемпион в 2006 году), Владимир Полевой(чемпион в 2005, 2014 и 2015 годах) и Святослав Самсонов (чемпион в 2012 году), а также недавно получивший звание мастера ФИДЕ КМС Наум Руденко. «Именно эти шахматисты и вели основную борьбу за главный трофей соревнований — Кубок главы города», - отметили организаторы чемпионата.

В результате Н. Руденко одержал восемь побед и потерпел одно поражение. Этот шахматист впервые стал чемпионом города. У С. Самсонова статистика следующая — семь побед, одна ничья и одно поражение. На третьем месте расположился Александр Шпак — у него семь побед и два поражения.

Лучший результат среди девушек показала Яна Беспалова, среди спортсменов 2005 года рождения и моложе отличился Вадим Климанов, среди юниоров 2000-2004 годов рождения — Иван Дмитриев.

Отметим, что состязания впервые были проведены с обсчётом международного и российского рейтингов.

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