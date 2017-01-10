Новогодние и рождественские праздники в Псковской области состоялись без происшествий

13:09, 10 января 2017, ПАИ

10 января губернатор Псковской области Андрей Турчак провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, в заседании приняли участие руководители правоохранительных органов региона — УМВД, УФСБ, Следственного управления Следственного комитета РФ, отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области, Главного управления МЧС России по региону.

Губернатор поблагодарил за работу сотрудников всех служб, которые обеспечивали правопорядок в период новогодних и рождественских праздников. «Все прошло на высоком организационном уровне, без происшествий», — отметил он.

В рамках заседания была заслушана информация о результатах решений, принятых на прошедших заседаниях координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской области, и было подчеркнуто, что все пункты плана исполнены четко в срок.

Также участникам совещания представили комплексный план действий координационного совещания по обеспечению правопорядка в Псковской области на 2017 год, разработанный с учетом предложений членов координационного совещания. По предложению губернатора данный проект плана на текущий год будет принят за основу.

Кроме того, на заседании речь шла об организации информационного межведомственного взаимодействия в чрезвычайных ситуациях и в случаях пресечения преступлений.