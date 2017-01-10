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Общество

Управление культуры Пскова провело 250 мероприятий за 2016 год

В 2016 году Управление культуры администрации города Пскова или при его поддержке провело порядка 250 мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В части проведения массовых общегородских праздников тенденцией года стало расширение праздничного пространства, освоение новых территорий - реконструированных набережных рек Великой и Псковы, отметили в пресс-службе. Кроме того, в минувшем году был приобретен и уже активно используется новый сценический комплекс.

Решением депутатов Псковской городской Думы 2016 год был объявлен годом святого благоверного князя Довмонта-Тимофея. Учреждения культуры и дополнительного образования города провели десятки мероприятий, направленных на нравственно-эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения, формированию активной гражданской позиции.

Традиционно Псков принял активное участие в Ганзейских мероприятиях. В июне 2016 в городе Берген (Норвегия) и в Твери (Россия) выступили творческие коллективы города: народный ансамбль «Сказ» им. В. Г. Румянцева и образцовый ансамбль гусляров МБОУ ДО № 4, ремесленники города.

Воспитанник детской музыкальной школы №4 города Пскова Алексей Манушин стал победителем VIII Международного конкурса юных исполнителей на народных инструментах имени В. В. Андреева, учащаяся художественного отделения Анастасия Назарова стала победителем V Всероссийского фестиваля одарённых детей «Уникум 2016». Юные гимнасты народного коллектива студии «Циркачонок» стали финалистами всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».

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