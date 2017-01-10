На пожарах в Псковской области в прошлом году погиб 101 человек

13:43, 10 января 2017, ПАИ

В 2016 году в Псковской области на объектах и в жилом секторе были зарегистрированы 820 пожаров, на которых погиб 101 человек, в том числе 6 детей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МЧС, материальный ущерб составил 78 млн 25 тыс. рублей.

В городах и райцентрах области произошли 356 пожаров, ущерб от которых равен 25 млн 587 тыс. рублей. Погибли 30 человек, из них 10 находились в нетрезвом виде. Спасти удалось 339 человек.

В сельской местности за указанный период случились 464 пожара, ущерб от которых составил 52 млн 438 тыс. рублей. На пожарах погиб 71 человек, из них 22 находились в состоянии алкогольного опьянения. Пожарные спасли 55 человек.

Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших на них людей было отмечено в Пскове, Дедовичском, Дновском, Куньинском, Опочецком, Печорском, Плюсском и Псковском районах. Рост количества пожаров и гибели людей на них наблюдался в Красногородском районе.

Основная доля пожаров и ущерба от них зарегистрированы в жилом секторе, где за 2016 год зарегистрированы 628 пожаров с прямым материальным ущербом 55 млн 552 тыс. рублей.

Основными причинами пожаров в жилом секторе стали: неосторожное обращение с огнем – 192 случая; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 178; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 146; нарушений правил устройства и эксплуатации транспортного средства – 10; поджоги – 63; прочие – 39.

В прошлом году в регионе пожары уничтожили 465 строений, 25,63 тыс. квадратных метров площадей, 71 единицу автотранспорта. Огнеборцы спасли 394 человека, а также материальный ценности на 130,576 млн рублей и 896 строений.

Основной причиной гибели людей остается неосторожное обращение с огнем в нетрезвом виде – 32 человека. По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошли 98 пожаров, материальный ущерб от которых составил 9 млн 815 тыс. рублей.