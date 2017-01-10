Срок следствия по делу Улюкаев продлили до 15 мая

14:11, 10 января 2017, ПАИ

Срок следствия по делу о получении взятки в $2 млн, которое было возбуждено в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, продлен до 15 мая. Как сообщает «Интерфакс», 10 января в Басманном суде Москвы, соответствующее заявление сделал следователь.

Отметим, что суд сегодня решается вопрос о продлении меры пресечения экс-министру. В обоснование продления домашнего ареста следователь подчеркнул, что у Алексея Улюкаева есть возможность препятствовать следствию. «Ряд свидетелей работают в министерстве или Росимуществе и находились в его непосредственном подчинении», - сказал он и добавил, что следствию предстоит еще допросить свидетелей, получить результаты экспертизы.

Следователь также был против разрешения Улюкаеву совершать прогулки. «Это позволит ему бесконтрольно встречаться с другими любыми лицами или покинуть пределы РФ, даже без загранпаспорта», - пояснил сотрудник следственных органов свою позицию.

Прокурор поддержала ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Улюкаева.

В свою очередь бывший министр попросил суд избрать ему более мягкую меру пресечения. «Я не согласен с аргументацией следствия. Скрыться возможности у меня нет, паспорт изъят. Угрожать свидетелям я не собираюсь. Прошу более мягкую меру пресечения, например, подписку о невыезде», - сказал он. В случае же сохранения домашнего ареста, Алексей Улюкаев попросил разрешить ему посещение медучреждений.

Напомним, что о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева стало известно в ночь на 15 ноября 2016 года. Президент сразу же освободил его от поста министра экономического развития, а Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест до 15 января.

По данным следствия, 14 ноября 2016 года Алексей Улюкаев получил $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО «НК «Роснефть» приобрести государственный пакет акций ПАО АНК «Башнефть» в размере 50%.