Крещенских морозов не ожидается, заявили в Росгидромете

14:15, 10 января 2017, ПАИ

Сильных крещенских морозов в России не ожидается, погода сохранится в пределах температурной нормы, заявил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Начиная с 17 января на территории страны ожидается похолодание, но крещенских морозов не будет», - сказал Ю. Варакин в ходе селекторного совещания 10 января.

Он также отметил, что в период празднования Старого Нового года в России ожидается относительно теплая погода. «После аномальных холодов мы ждем достаточно теплую погоду - выше нормы на 5-6 градусов», - продолжил ЮрийВаракин и добавил, что самым теплым днем будет 15 января.

В свою очередь, глава МЧС России Владимир Пучков поручил Росгидромету в период до празднования Крещения ежесуточно докладывать о погодной ситуации. «Я попрошу до 19 января доводить прогноз ежесуточно. Тем более у нас два таких серьезных мероприятия по территории всей страны. И все руководители органов местного самоуправления на всех местах, все соответствующие службы должны знать прогноз погоды и заблаговременно принимать все необходимые решения», - сказал он.