Два псковских учебных заведения стали призерами всероссийского конкурса по организации физкультурно-спортивной работы

14:30, 10 января 2017, ПАИ

Два учебных заведения Псковской области заняли вторые места в публичном смотре-конкурсе по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, Псковский агротехнический колледж вошел в тройку лидеров в номинации «Лучшая аккредитованная профессиональная образовательная организация (колледж, техникум, училище) по организации физкультурно-спортивной работы среди студентов за 2015/2016 учебный год».

В номинации «Лучшая аккредитованная образовательная организация высшего образования в области физической культуры и спорта за 2015-2016 учебный год» одной из лучших признана Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.

В этих учебных заведениях поддерживаются и укрепляются спортивные традиции, отметили в управлении образования области. Студенты учреждений-победителей являются постоянными участниками региональных спортивных мероприятий. Кроме того, на базе Великолукской спортакадемии ежегодно проходит региональный этап Всероссийской олимпиады по физической культуре.

Добавим, всероссийский смотр-конкурс среди образовательных учреждений по организации физкультурно-спортивной работы студентов проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ и в 2016 году проходил в четвертый раз. В конкурсе приняли участие 58 субъектов РФ. Работу учебных учреждений оценивала экспертная комиссия по более чем 50-ти критериям, среди которых результаты выступления учащихся на региональных универсиадах, количество культивируемых видов спорта, процентное отношение студентов из специальной медицинской группы и студентов с ограниченными возможностями здоровья, количество штатных работников с ученой степенью и другие.

Результаты конкурса учитываются при составлении всероссийского рейтинга учебных заведений.