В Пскове учрежден переходящий кубок мастера спорта по плаванию Александра Васильева

14:54, 10 января 2017, ПАИ

В Пскове учрежден переходящий кубок мастера спорта международного класса по плаванию Александра Васильева на дистанции 100 м вольный стиль среди мужчин. Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета, первым обладателем этого кубка в рамках первенства СДЮСШОР по плаванию «Барс» на призы «Деда Мороза» стал кандидат в мастера спорта Алексей Воробьев.

Всего в соревнованиях приняли участие 153 спортсмена. Победители определялись по сумме результатов трех дистанций в шести возрастных группах.

Лучшие результаты в своих возрастных группах показали Варвара Степанова, Артем Фельчин, Софья Чечельницкая, Андрей Селягин, Полина Гуслина, Станислав Степанов, кандидат в мастера спорта Юлия Захарова Юлия, Станислав Панкевич, мастер спорта России по плаванию Елизавета Макеева, кандидат в мастера спорта Андрей Морозов, а также кандидаты в мастера спорта Полина Савельева и Алексей Воробьёв.

В ходе соревнований восемнадцать учащихся СДЮСШОР по плаванию «Барс» выполнили нормативы очередных спортивных разрядов, спортсмен Андрей Селягин установил сразу три новых рекорда Псковской области для возраста 12 лет на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м на спине.