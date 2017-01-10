Женщина на «Тойоте» сбила велосипедиста в Печорском районе

15:05, 10 января 2017, ПАИ

9 января в Печорском районе на 31-м км дороги Псков – Изборск – граница с Эстонией произошло ДТП, в результате которого пострадал велосипедист. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

Водитель автомобиля «Тойота» - 41-летняя женщина - совершила наезд на 48-летнего мужчину, который внезапно выехал на велосипеде на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

Велосипедист получил различные травмы.

