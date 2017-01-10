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Андрей Турчак вошёл в состав правительственного Совета по русскому языку

Губернатор Псковской области Андрей Турчак вошёл в новый состав правительственного Совета по русскому языку. Соответствующее распоряжение премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 31 декабря 2016 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В новый состав Совета помимо Турчака вошёл только ещё один глава субъекта федерации — губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. 

Возглавляет Совет вице-премьер Ольга Голодец. 

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