Андрей Турчак вошёл в состав правительственного Совета по русскому языку
Губернатор Псковской области Андрей Турчак вошёл в новый состав правительственного Совета по русскому языку. Соответствующее распоряжение премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 31 декабря 2016 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В новый состав Совета помимо Турчака вошёл только ещё один глава субъекта федерации — губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
Возглавляет Совет вице-премьер Ольга Голодец.